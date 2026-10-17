«Деньги для конкретной цели»: Экономист раскрыла условия и ограничения жилищного вклада

Жилищный вклад подойдёт людям со стабильным доходом, которые планируют покупку недвижимости через несколько лет, рассказала экономист, старший преподаватель Московского областного филиала Президентской академии Анна Кулагина. По её словам, такой способ накопления требует готовности надолго отложить деньги.

«Главная особенность жилищного вклада в том, что деньги изначально предназначены для конкретной цели», — пояснила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Новый инструмент появится с 1 января 2027 года. Минимальный срок договора — три года, пополнять счёт смогут также другие люди. Сбережения разрешат направить на покупку или строительство жилья, первоначальный взнос либо погашение ипотеки. Страховая защита составит до 10 миллионов рублей в одном банке.

Досрочное снятие может обернуться потерей процентов. Сохранить доход при использовании денег на жильё можно будет после года накоплений, на другие цели — после полутора лет. При более раннем нецелевом изъятии возможен пересчёт по ставке до востребования.

При этом наличие вклада не обеспечит автоматического одобрения ипотеки: банк отдельно проверит доходы, кредитную историю и долговую нагрузку. Эксперт посоветовала заранее сравнить ставки и условия снятия денег. Если сбережения могут срочно понадобиться, обычный депозит или накопительный счёт окажется гибче.

Ранее Life.ru разобрал, на какие условия банковских вкладов стоит смотреть помимо рекламной ставки. Повышенная доходность нередко доступна только новым клиентам, действует непродолжительное время и сопровождается ограничениями по сумме или пополнению счёта.