В России 227 предприятий предусмотрели единовременную выплату в размере миллиона рублей сотрудникам при рождении ребёнка. Наиболее активно корпоративную поддержку семей развивают работодатели в пяти регионах страны.

«Поддержка сегодня введена многими работодателями: выплаты в размере 1 миллиона рублей установили уже 227 компаний», — сообщили в пресс-службе Минтруда России.

В ведомстве выделили Пензенскую, Ульяновскую, Свердловскую и Челябинскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Именно там предприятия особенно активно внедряют программы помощи семьям с детьми.

Данные о корпоративных выплатах Минтруд привёл в День матери. В России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2026 году он выпал на 29-е число.