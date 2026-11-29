Миллион за малыша: Названы регионы, где бизнес щедро поощряет рождение детей
Уже 227 компаний в России установили выплаты в 1 млн за рождение ребёнка
В России 227 предприятий предусмотрели единовременную выплату в размере миллиона рублей сотрудникам при рождении ребёнка. Наиболее активно корпоративную поддержку семей развивают работодатели в пяти регионах страны.
«Поддержка сегодня введена многими работодателями: выплаты в размере 1 миллиона рублей установили уже 227 компаний», — сообщили в пресс-службе Минтруда России.
В ведомстве выделили Пензенскую, Ульяновскую, Свердловскую и Челябинскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Именно там предприятия особенно активно внедряют программы помощи семьям с детьми.
Данные о корпоративных выплатах Минтруд привёл в День матери. В России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2026 году он выпал на 29-е число.
Тем временем в следующем году максимальный размер материнского капитала впервые может превысить миллион рублей. По предварительным расчётам Минтруда, выплата на первенца после февральской индексации достигнет 778,5 тысячи рублей.