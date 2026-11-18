Британский актёр Роберт Паттинсон, утверждённый на роль Джеймса Бонда, предположительно получил миллион долларов только за участие в кинопробах. Общий заработок нового агента 007 может приблизиться к 100 миллионам долларов, сообщает Daily Mail со ссылкой на сообщения о предполагаемых условиях сделки.

По данным издания, 40-летнему артисту могли выплатить около 760 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует примерно миллиону долларов, ещё до окончательного решения о назначении.

Паттинсон присоединился к отбору на роль знаменитого шпиона позже других претендентов. Первоначально среди основных кандидатов назывались Каллум Тёрнер, Джош О'Коннор и Джек Лауден. Однако создатели фильма в итоге остановились на звезде «Сумерек» и «Бэтмена».

Особое внимание привлекли предполагаемые условия будущего контракта. По оценкам, которые приводит британская пресса, заработок актёра за участие в бондиане может составить от 58 до 75 миллионов фунтов стерлингов, или примерно от 76 до 98 миллионов долларов. Речь идёт о прогнозируемых выплатах, а не об официально объявленном гонораре.

Роберта Паттинсона представили новым Джеймсом Бондом 16 ноября. Решение объявила студия Amazon MGM, подтвердив, что британский актёр сменит Дэниела Крейга, завершившего участие во франшизе после фильма «Не время умирать» в 2021 году.

Новый фильм о британском разведчике снимет Дени Вильнёв. Сценарий подготовит Стивен Найт. Для Паттинсона это станет ещё одной крупной франшизой после «Сумерек», «Бэтмена» и «Дюны».