Миллион за сбитый дрон: На Ямале утвердили выплаты мобильным огневым группам

В Ямало-Ненецком автономном округе утвердили выплату в размере 1 млн рублей мобильным огневым группам за уничтоженный беспилотник. Это следует из постановления правительства региона, опубликованного на официальном сайте властей ЯНАО.

Вознаграждение предусмотрено за успешное отражение атаки на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Миллион рублей разделят между всеми участниками группы, сбившей дрон.

При этом выплату не назначат, если беспилотник успеет нанести ущерб защищаемому объекту. Таким образом, одним из условий получения денег является отсутствие повреждений инфраструктуры после атаки.

Решение о назначении вознаграждения принимает департамент региональной безопасности ЯНАО. Сам факт уничтожения воздушной цели должен подтвердить военный комиссариат.

Ранее Life.ru сообщал, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 1750 украинских беспилотников самолётного типа и 17 ракет «Фламинго». По данным Минобороны, зенитчики также перехватили две управляемые авиабомбы и один реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, минувшей ночью над российскими регионами были сбиты 868 дронов.