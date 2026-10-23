Миллион за смерть: Россиянин нанял киллера для убийства подруги жены и получил 6 лет

В Краснодаре 35-летнего мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима за попытку организовать убийство 21-летней подруги своей супруги. За расправу он предложил миллион рублей, однако предполагаемый исполнитель оказался частью полицейской операции. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, краснодарец испытывал к девушке сильную личную неприязнь и решил избавиться от неё чужими руками. Для этого он обратился к знакомому с просьбой подыскать наёмного убийцу, пообещав щедрое вознаграждение. Однако приятель не стал участвовать в преступлении и рассказал о готовящемся убийстве правоохранителям. После этого все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников.

14 августа 2025 года заказчик передал 500 тысяч рублей в качестве аванса. Уже на следующий день ему показали постановочную фотографию, изображавшую якобы убитую девушку. Поверив, что преступление совершено, мужчина выплатил оставшиеся полмиллиона рублей. Сразу после передачи денег его задержали. Предполагаемая жертва при этом не пострадала.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые единогласно признали подсудимого виновным. Помимо шести лет заключения, суд назначил ему год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.