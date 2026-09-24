Миллионам россиян повысят пенсии до конца 2026 года: кому и какой прибавки ждать

До конца 2026 года повышение выплат ожидает военных пенсионеров, а также получателей страховых пенсий, у которых появятся индивидуальные основания для перерасчёта. О порядке начисления прибавок рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Самое массовое из оставшихся повышений запланировано на 1 октября. Проект постановления правительства предусматривает индексацию окладов военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств на 4%. Поскольку от денежного довольствия зависит размер военных пенсий, выплаты также должны вырасти примерно на 4%. Точная прибавка будет индивидуальной — она зависит от должности, звания, выслуги и надбавок.

Федеральный бюджет учитывает рост денежного довольствия на 4%. На 23 сентября повышение оформлено проектом постановления правительства. После его утверждения военные пенсии могут вырасти примерно на 4% Алексей Говырин депутат Госдумы

Отдельный перерасчёт предусмотрен для получателей страховой пенсии по старости после достижения 80 лет. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля, а после 80-летия она удваивается до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается надбавка на уход в размере 1413,86 рубля — таким образом, общая прибавка составляет 10 998,55 рубля. Социальный фонд проводит такой перерасчёт автоматически.

Аналогичное удвоение фиксированной выплаты предусмотрено при установлении I группы инвалидности. Повторно увеличить её по второму основанию нельзя: если пенсионер уже получает двойную фиксированную выплату из-за инвалидности I группы, после 80-летия ещё одного удвоения не будет.

Кроме того, получатели страховой пенсии по старости или инвалидности могут рассчитывать на доплату за нетрудоспособных иждивенцев. В 2026 году она составляет 3194,90 рубля в месяц за одного человека, 6389,80 — за двоих и 9584,70 — за троих. Для назначения такой выплаты в ряде случаев необходимо подтвердить факт иждивения в Социальном фонде.

Ранее Life.ru рассказывал, какие пенсионные выплаты планируют изменить с 1 октября. Основное повышение касается бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств и связано с индексацией денежного довольствия. Размер прибавки для каждого военного пенсионера будет отличаться в зависимости от его индивидуальных параметров. Кроме того, отдельные пенсионеры получают увеличенные выплаты при достижении 80 лет, установлении I группы инвалидности и наличии иждивенцев.