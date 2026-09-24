Разрыв между самой высокой и низкой пенсией в России превысил 23 тысячи

Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в российских регионах в августе достигла 23 341 рубля. Это следует из данных Социального фонда России, которые изучило РИА «Новости».

Больше всего в среднем получают пенсионеры на Чукотке — 42 273 рубля в месяц. Минимальный показатель зафиксирован в Дагестане, где средний размер пенсии составил 18 932 рубля.

Таким образом, чукотский показатель более чем в два раза превышает дагестанский. При этом средняя пенсия по России в августе составила 25 469 рублей. Речь идёт именно о среднем размере пенсионных выплат по регионам. Конкретная сумма у каждого получателя может отличаться в зависимости от вида пенсии, стажа, заработка, районных коэффициентов и других индивидуальных условий.

Чукотка удерживает лидерство по размеру средних пенсий не первый месяц. В июле средняя выплата там составляла 42 213 рублей, а общероссийский показатель — 25 401 рубль.