Миллионер из Британии устроил пыточную для женщин в подземелье своего особняка

Британский суд отказался отменять миллионеру Кевину Буту пятилетний запрет на выезд из страны. Ограничение было введено ранее в рамках гражданского разбирательства, а теперь апелляционная инстанция оставила его в силе, пишет STV.

Параллельно Бут проходит обвиняемым по отдельному уголовному делу. Ему предъявлен 21 пункт обвинения, в том числе восемь эпизодов изнасилования, а также другие преступления сексуального и насильственного характера.

В материалах гражданского дела говорится, что Бут привлекал женщин из Великобритании и других стран в своё уединённое поместье в Шотландии. На территории особняка находилось подземное помещение, где, как установил суд в рамках этого разбирательства, женщин подвергали насилию, а происходящее снималось на видео.

Именно после этого полиция добилась для Бута пятилетнего запрета на зарубежные поездки. Его адвокаты пытались оспорить ограничение, однако апелляционный суд отклонил доводы защиты и сохранил решение в силе.

В декабре 2025 года Бута также внесли в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, на два года после признания виновным по отдельному делу о непристойном сексуальном общении с сотрудницей. Суд обязал его выплатить женщине £2 тыс. компенсации и назначил двухлетний надзор с прохождением реабилитационной программы.

Ранее Арбитражный суд Москвы ограничил выезд из России бывшему бенефициару банка «Югра» Алексею Хотину и ещё четырём экс-руководителям кредитной организации. Обеспечительные меры приняли по ходатайству Агентства по страхованию вкладов в рамках дела о банкротстве: суд счёл, что зарубежные поездки могут привести к расходованию средств и отчуждению имущества. Общий объём требований АСВ к лицам, ранее контролировавшим банк, превышает 235 млрд рублей.