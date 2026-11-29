Мировой рынок ежедневно недополучает около четырёх миллионов баррелей нефти из стран Персидского залива из-за сохраняющихся ограничений судоходства через Ормузский пролив. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью ИС «Вести» по итогам министерского заседания ОПЕК+.

По словам зампреда правительства, геополитические конфликты и перебои с поставками сырья продолжают нарушать баланс между спросом и предложением на мировых энергетических рынках.

На этом фоне сокращаются коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По данным Новака, они уже на 184 млн баррелей ниже средних пятилетних значений, что отражается на стоимости сырья. Средние цены на нефть остаются выше прошлогодних.

Страны ОПЕК+ намерены продолжить мониторинг ситуации. При необходимости участники соглашения готовы принять дополнительные меры для восстановления баланса на рынке.