Вице-премьер России Александр Новак положительно оценил итоги министерского заседания ОПЕК+. Участники переговоров рассмотрели исполнение действующего соглашения и перспективы мирового нефтяного рынка, сообщает ИС «Вести».

Особое внимание министры уделили оценке максимальных производственных мощностей стран объединения, которая ведётся с 2025 года. По словам Новака, стороны договорились провести дополнительные консультации с экспертами. Утвердить новые показатели нефтедобычи планируется на следующем министерском заседании в июне 2027 года.

Напомним, ранее Новак заявил, что мировой рынок недополучает около 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки в периоды приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По оценке вице-премьера, перебои с поставками способствуют росту цен на сырьё. От них страдают в том числе европейские нефтеперерабатывающие предприятия.