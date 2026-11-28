Мировой рынок недополучает около 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки в периоды остановки Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Перебои в поставках отражаются в том числе на европейских потребителях. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью ИС «Вести».

«Общий объём нефти, прокачиваемый по КТК, примерно 1,4 млн баррелей в сутки. Это значительный объём, и когда случаются перебои из-за террористических атак киевского режима, собственно, рынок недополучает этот объем в период простоя», — сказал Новак.

По словам вице-премьера, остановки консорциума нарушают энергетический баланс. Европейские нефтеперерабатывающие заводы при этом недополучают необходимое сырьё, что, по его оценке, приводит к росту цен.

КТК обеспечивает транспортировку нефти преимущественно из Казахстана к морскому терминалу в районе Новороссийска. От стабильности его работы зависят экспортные поставки и загрузка предприятий нефтяной отрасли.

Ранее Life.ru сообщал, что Китай и Индия могут установить рекорд по закупкам российской нефти по итогам 2026 года. За первые десять месяцев года КНР нарастила импорт российского сырья на 17%, Индия — примерно на 10%. В совокупности на две страны приходится свыше 80% российского экспорта сырой нефти.