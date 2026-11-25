Индия по итогам ноября может сократить закупки российской нефти до 1,7 миллиона баррелей в сутки. Это станет самым низким показателем с февраля 2026 года, когда ещё не начался военный конфликт вокруг Ирана. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщает Bloomberg.

По сравнению с рекордным июлем объём поставок уменьшится почти на 40%. Тогда Индия ежедневно получала из России 2,8 миллиона баррелей сырья.

По словам источников агентства, российская нефть теряет ценовое преимущество на фоне восстановления экспорта из стран Персидского залива. Поставщики из Ирака и Саудовской Аравии предлагают покупателям более выгодные условия. Дополнительным фактором стали высокие расходы на перевозку российского сырья, особенно через Чёрное море.

Совокупный импорт нефти Индией в ноябре, согласно прогнозу Kpler, сократится до 4,9 миллиона баррелей в сутки — минимума с августа. Россия при этом сохранит лидерство среди поставщиков.

Однако старший менеджер Kpler по моделированию Сумит Ритолия ожидает, что в декабре и начале 2027 года закупки российского сырья могут опуститься до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Возвращение к летним рекордам аналитик считает маловероятным.

При этом ещё накануне Life.ru сообщал, что Китай и Индия могут установить рекорд по закупкам российской нефти по итогам 2026 года. За первые десять месяцев года КНР нарастила импорт российского сырья на 17%, Индия — примерно на 10%. В совокупности на две страны приходится свыше 80% российского экспорта сырой нефти.