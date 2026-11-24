Китай и Индия могут установить новый рекорд по объёмам нефтяного импорта из России по итогам 2026 года. Закупки ускорились на фоне ближневосточного кризиса, пишет Reuters.

С начала января до середины ноября в порты двух азиатских стран ежедневно прибывало в среднем по 3,4 миллиона баррелей нефти, отправленной из России. Согласно подсчётам Vortexa Analytics, прошлогодний показатель оказался ниже примерно на 530 тысяч баррелей в сутки. При этом статистика охватывает не только российское сырьё, но и казахстанскую нефть, которую вывозят через российские терминалы.

Одним из факторов роста стала нестабильность поставок с Ближнего Востока. Временное смягчение американских нефтяных санкций расширило возможности китайских и индийских импортёров, позволив им работать с большим числом судов и поставщиков. На этом фоне котировки Brent с начала ближневосточного конфликта прибавили почти треть, что также способствовало увеличению нефтяных доходов России.

Китай за первые десять месяцев года нарастил закупки российского сырья на 17%, доведя их до 2,34 миллиона баррелей в сутки. Стоимость поставок составила 59,6 миллиарда долларов. Таким образом, Россия обеспечила около четверти всего нефтяного импорта КНР.

Индия тоже увеличила объёмы закупок, хотя и более умеренными темпами. Рост составил порядка 10%, а среднесуточный импорт достиг 1,87 миллиона баррелей. Российские поставки заняли около 38% нефтяного импорта страны. В совокупности на Китай и Индию сейчас приходится свыше 80% российского экспорта сырой нефти.

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что по итогам 2026 года страна отправит за рубеж 244,7 миллиона тонн нефти. Это примерно на 6% больше прошлогоднего объёма, или около 4,9 миллиона баррелей в сутки.

Впрочем, нынешние рекордные показатели могут оказаться временными. Аналитики Reuters допускают, что в 2027 году азиатские покупатели начнут возвращаться к поставщикам из Персидского залива по мере восстановления ближневосточного экспорта. Кроме того, российская нефть постепенно теряет прежнее ценовое преимущество: отдельные сорта уже продаются дороже эталонной Brent.

Ранее Life.ru сообщал о сокращении доли российской нефти в индийском импорте в сентябре. За месяц показатель снизился с 46,6% до 33,5%, тогда как поставщики из Персидского залива увеличили свою долю до 54%. Индийские нефтепереработчики активнее закупали ближневосточное сырьё благодаря восстановлению отгрузок и более выгодным условиям доставки.