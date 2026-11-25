Владельца криптообменника MoscaEx в деловом центре «Москва-Сити» Саида Сурхаева задержали по делу о похищении человека. По данным Mash, 32-летнего бизнесмена подозревают в том, что он вместе с сообщниками около 12 часов удерживал и избивал мужчину.

Инцидент произошёл в феврале. Предполагаемой причиной похищения стали подозрения в связях потерпевшего с человеком, который обманул криптообменник на несколько миллионов долларов.

Сурхаеву грозит до 12 лет лишения свободы по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека при отягчающих обстоятельствах).

Знакомые бизнесмена из криптовалютного сообщества подтвердили Mash, что расположенная в башне «Федерация» площадка MoscaEx принадлежит Сурхаеву. Компания позиционирует себя как криптобиржа, однако фактически работает как обменный пункт.

Примечательно, что в прошлом году MoscaEx уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда в офисе прошли обыски в рамках расследования масштабного мошенничества. Жертвой аферистов стала бывшая глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова. По данным Mash, часть похищенных у неё средств вывели за границу через этот обменник.