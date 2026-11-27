Суд постановил обратить в доход государства более 37,8 млн рублей и 1,4 тысячи долларов, принадлежавших бывшему депутату Ил Тумэна и экс-руководителю Управления автомобильных дорог Якутии Семёну Филиппову и его родственникам. Ещё 10,1 млн рублей находились на счетах несовершеннолетних детей. Государству также должна перейти квартира в Москве стоимостью 12,4 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Для обеспечения исполнения судебного решения на имущество ответчиков наложили арест. Как сообщает 14.ru, в перечень попали автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX 200T, коллекция из 112 ювелирных изделий стоимостью более 34,5 млн рублей, а также восемь объектов недвижимости и земельных участков в Якутске.

Прокуратура установила, что на счета бывшего руководителя дорожного учреждения и его родственников поступали деньги, законность происхождения которых не была подтверждена. Кроме того, в 2023 году семья приобрела дорогостоящую недвижимость, стоимость сделок по которой превышала её доходы.

Ранее суд признал Филиппова виновным в получении взяток и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. По данным прокуратуры, обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

Также суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, его родственников и знакомых общей стоимостью почти 1,6 млрд рублей. В перечень вошли недвижимость, автомобили, инвестиционные паи, золотые монеты и коллекционные часы.