Суд в Волгограде обратил в доход РФ имущество экс-депутата на 500 млн рублей

В Волгограде суд постановил передать государству недвижимость бывшего депутата городской думы Алексея Зверева и его родственников общей стоимостью около 500 миллионов рублей. Основанием стало нарушение антикоррупционных ограничений во время работы парламентария. Об этом сообщила прокуратура Волгоградской области.

Проверка показала, что Зверев совмещал депутатские полномочия с предпринимательской деятельностью, несмотря на установленный законом запрет. Доходы от бизнеса позволяли ему приобретать дорогостоящие объекты недвижимости и вкладывать средства в развитие коммерческих проектов.

При этом имущество бывший депутат оформлял не только на себя. По данным надзорного ведомства, он привлекал родственников и доверенных лиц, записывая активы на их имена. Таким образом Зверев скрывал своё реальное финансовое положение и избегал необходимости декларировать собственность.

Прокуратура обратилась в Ворошиловский районный суд Волгограда с требованием изъять имущество, приобретённое с нарушением антикоррупционного законодательства. Суд удовлетворил иск в полном объёме, постановив обратить активы стоимостью порядка полумиллиарда рублей в доход государства.

По инициативе прокуратуры решение подлежит немедленному исполнению. При этом оно ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Зверев уже был осуждён по уголовному делу о мошенничестве со страховыми выплатами по ОСАГО. Таким образом, нынешнее решение касается имущественных требований прокуратуры и представляет собой отдельное судебное разбирательство.