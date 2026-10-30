Суд в Волгограде обратил в доход РФ имущество экс-депутата на 500 млн рублей
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В Волгограде суд постановил передать государству недвижимость бывшего депутата городской думы Алексея Зверева и его родственников общей стоимостью около 500 миллионов рублей. Основанием стало нарушение антикоррупционных ограничений во время работы парламентария. Об этом сообщила прокуратура Волгоградской области.
Проверка показала, что Зверев совмещал депутатские полномочия с предпринимательской деятельностью, несмотря на установленный законом запрет. Доходы от бизнеса позволяли ему приобретать дорогостоящие объекты недвижимости и вкладывать средства в развитие коммерческих проектов.
При этом имущество бывший депутат оформлял не только на себя. По данным надзорного ведомства, он привлекал родственников и доверенных лиц, записывая активы на их имена. Таким образом Зверев скрывал своё реальное финансовое положение и избегал необходимости декларировать собственность.
Прокуратура обратилась в Ворошиловский районный суд Волгограда с требованием изъять имущество, приобретённое с нарушением антикоррупционного законодательства. Суд удовлетворил иск в полном объёме, постановив обратить активы стоимостью порядка полумиллиарда рублей в доход государства.
По инициативе прокуратуры решение подлежит немедленному исполнению. При этом оно ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее Зверев уже был осуждён по уголовному делу о мошенничестве со страховыми выплатами по ОСАГО. Таким образом, нынешнее решение касается имущественных требований прокуратуры и представляет собой отдельное судебное разбирательство.
Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура потребовала уволить бывшего министра здравоохранения Саратовской области Владимира Дудакова в связи с утратой доверия. Претензии надзорного ведомства связаны с недостоверными сведениями о семейных доходах и покупкой квартиры в Москве за 34 миллиона рублей, оформленной на супругу чиновника.