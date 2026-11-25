Имущество бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, его родственников и знакомых почти на 1,6 млрд рублей обратят в доход государства. Советский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме. Ответчиками по нему выступали не только сам бывший градоначальник, но и члены его семьи, родственники и знакомые.

Логвиненко находится под стражей с октября 2025 года. Первоначально ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году чиновник незаконно привлёк два коммерческих кредита, из-за чего городской бюджет потерял более 47 млн рублей.

Позднее в отношении экс-главы администрации возбудили ещё одно уголовное дело — о получении взятки в особо крупном размере. Других сотрудников мэрии заподозрили в посредничестве во взяточничестве, а представителя группы коммерческих организаций — в даче взятки.

Логвиненко возглавил администрацию Ростова-на-Дону в октябре 2019 года, а спустя два года депутаты городской думы продлили его полномочия. Горожане неоднократно критиковали чиновника за состояние дорог, проблемы с аварийным жильём и застройку территорий городских рощ. Впоследствии он ушёл в отставку по собственному желанию.

Напомним, в октябре Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства дорогостоящие активы Логвиненко и связанных с ним лиц. В перечень вошли инвестиционные паи стоимостью около 1,1 млрд рублей, элитная недвижимость, автомобили, золотые монеты, коллекционные часы и крупные суммы наличных. При этом совокупный официальный доход чиновника и его супруги за 2007–2025 годы составил около 105 млн рублей до вычета налогов.