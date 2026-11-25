В Казани троих сотрудников оборонного предприятия отправили в СИЗО по делу о хищении около 18 миллионов рублей под предлогом сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.

В Казани троих работников ОПК арестовали за хищение под видом помощи СВО. Видео © VK / МВД по Республике Татарстан

Под следствием оказались 31-летний начальник механообрабатывающего цеха, его 47-летний заместитель и 36-летний мастер. По версии правоохранителей, они убедили не менее 20 подчинённых отдавать часть зарплаты якобы на нужды фронта.

Чтобы рабочие не теряли в заработке, руководство цеха приписывало им объёмы выработки. Перед начислением зарплаты сотрудникам сообщали, какую сумму необходимо отдать.

Предполагаемая схема действовала почти три года — с января 2023-го по декабрь 2025-го. По данным регионального УФСБ, деньги были выделены в рамках государственного оборонного заказа.

Уголовное дело возбудили 12 ноября по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Вахитовский районный суд Казани заключил всех троих фигурантов под стражу. Следователи устанавливают остальных возможных участников махинаций и уточняют размер ущерба.

Ранее Life.ru сообщал о деле бывшего заместителя директора концерна «Калашников» Сергея Белякова. Его обвиняют в хищении более 213 миллионов рублей при закупке разгрузочных жилетов в рамках гособоронзаказа. Сам экс-руководитель вину отрицает.