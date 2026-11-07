Суд в Москве рассмотрит за закрытыми дверями дело бывшего заместителя директора концерна «Калашников» Сергея Белякова, которого обвиняют в хищении более 213 миллионов рублей. Первое заседание назначено на 12 ноября. Как сообщил ТАСС один из участников процесса, такое решение суд принял по итогам предварительных слушаний.

В основе обвинения — поставки разгрузочных жилетов из Китая в рамках государственного оборонного заказа. Следствие считает, что при закупках концерну был нанесён ущерб на сумму свыше 213 миллионов рублей. О предъявлении Белякову обвинения в особо крупном мошенничестве Life.ru рассказывал ещё в апреле.

Сам бывший топ-менеджер вину отрицает. Он настаивает, что сделка с китайскими поставщиками была обоснованной. По словам собеседника агентства, суд продлил Белякову содержание под стражей до февраля 2027 года.

Обвиняемый находится в одном из московских СИЗО. При этом ещё один фигурант дела скрылся от следствия на территории Китая и объявлен в розыск.

Ранее Life.ru сообщал об аресте бывшего директора по закупкам и логистике «Калашникова» Ксении Гращенковой. Ей вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года. Впоследствии материалы в отношении Гращенковой выделили в отдельное производство, а расследование завершили. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.