Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра разнесли в Сети за совместную игру в волейбол. Поводом для возмущения стал видеоролик, который глава венгерского правительства выложил на своей странице в X.

Зеленского и Мадьяра разнесли в Сети за игру в волейбол. Видео © Х /Magyar Péter (Ne féljetek)

Авторы критических комментариев обвинили политиков в попытке пропиариться на фоне гибели людей на фронте. Один из пользователей назвал происходящее едва ли не самым нелепым зрелищем с участием двух мировых представителей, которое ему доводилось видеть. Другой возмутился тем, что пока жёны и матери оплакивают близких, руководители государств наслаждаются жизнью и развлекаются.

«О, как мило — Пётр и Зеленский играют в мяч, а тем временем на Украине Зеленский рискует жизнями людей, насильно призванных в армию. Ну же, Пётр, раскошелься и иди поцелуй Зеленского в задницу», — написал человек под видео Мадьяра.

«2,5 млн погибших украинцев, а эти клоуны играют в волейбол», — отметил другой.

Зеленскому также припомнили принудительную мобилизацию и случаи, когда мужчин силой заталкивают в микроавтобусы. Некоторые обвинили его в отсутствии морали, этики и сострадания к собственным соотечественникам. Особое негодование у одного из комментаторов вызвал контраст между спортивными развлечениями экс-комика и появлением военной формы для беременных женщин.

Досталось и венгерскому премьеру. Пользователи задавались вопросом, зачем он участвует в подобных мероприятиях, и упрекали его в демонстративном расположении к Зеленскому.

Напомним, 24 ноября Мадьяр прибыл в Закарпатскую область для переговоров с украинским лидером. Это первый визит руководителя венгерского кабмина в регион с 2015 года. В поездке его сопровождала министр иностранных дел Анита Орбан. В программу вошли встречи с представителями местной венгерской общины и посещение учреждений национального меньшинства.