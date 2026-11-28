В Москве 73-летний пенсионер лишился 40 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур. Часть своих сбережений мужчина по указанию аферистов оставил в микроволновке в чужой квартире, сообщает столичная прокуратура.

Всё началось с сообщения о якобы имеющейся кредитной задолженности. Пенсионер перешёл по присланной ссылке и ввёл шестизначный код. После этого с ним связались лжеправоохранители, которые убедили мужчину в необходимости содействовать им, пригрозив уголовной ответственностью.

Напуганный москвич установил на смартфон приложение для общения с аферистами и начал выполнять их требования.

«Мне сообщили, что для решения вопроса необходимо очистить счета», — рассказал пострадавший правоохранителям.

Пенсионер снимал накопления в банках и передавал наличные курьерам, которых злоумышленники выдавали за сотрудников фельдъегерской службы. Часть денег мужчина оставил в микроволновой печи в указанной мошенниками квартире.

Затем аферисты заявили, что среди переданных купюр якобы обнаружили фальшивые. Пенсионер продолжил снимать сбережения и даже расторг договор страхования. Общая сумма ущерба достигла 40 миллионов рублей. Установление обстоятельств преступления находится на контроле прокуратуры.

В надзорном ведомстве напомнили, что настоящие правоохранители не требуют снимать накопления со счетов, передавать наличные курьерам и участвовать в оперативных мероприятиях по телефону.

Ранее Life.ru рассказывал, как 75-летний москвич и его сын лишились 37,7 миллиона рублей. Поводом для общения с мошенниками тогда стала якобы предстоящая замена домофона.