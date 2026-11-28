Мошенники придумали два способа завладеть аккаунтами россиян на маркетплейсах — через поддельные уведомления о блокировке и звонки от имени курьерских служб. Об опасных схемах предупредили на сайте мэра и правительства Москвы.

В первом случае злоумышленники отправляют сообщения о якобы заблокированном личном кабинете и предлагают восстановить доступ через ссылку. Она ведёт на фальшивую страницу, внешне напоминающую настоящий сайт торговой площадки. Во втором сценарии аферисты представляются сотрудниками доставки и просят продиктовать код из СМС под предлогом подтверждения получения заказа.

«Ни один маркетплейс никогда не запрашивает коды из СМС по телефону, в мессенджерах или на сторонних сайтах. Для проверки статуса аккаунта стоит самостоятельно зайти в приложение маркетплейса или на официальный сайт», — говорится в сообщении.

Если доступ к профилю уже перехватили, необходимо проверить подключённые устройства, завершить все незнакомые сеансы и просмотреть историю покупок. При обнаружении чужих заказов следует заблокировать банковскую карту, связаться со службой поддержки торговой площадки и обратиться в полицию.