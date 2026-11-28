Мошенники всё чаще пытаются выманить у россиян номера СНИЛС, чтобы использовать их для взлома аккаунтов на «Госуслугах» и оформления кредитов на чужое имя. Кроме того, полученные сведения помогают злоумышленникам собирать информацию о доходах потенциальных жертв. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.

По словам эксперта, страховой номер может стать одним из элементов схемы захвата учётной записи на государственном портале. Получив доступ к личному кабинету, преступники способны похитить паспортные данные, сведения о регистрации, налогах и принадлежащем человеку имуществе.

Ещё одна опасность связана с микрозаймами. Если у аферистов помимо СНИЛС окажутся фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, они могут попытаться оформить на него кредит. В результате пострадавший рискует столкнуться с чужими долгами и проблемами с кредитной историей.

Чирикова предупредила, что похищенные сведения также могут использоваться для регистрации электронных кошельков и аккаунтов в финансовых сервисах. Через такие учётные записи злоумышленники пытаются проводить операции, затрудняя установление настоящих участников денежных переводов.

Чтобы снизить риски, юрист посоветовала не сообщать СНИЛС незнакомцам по телефону и внимательно относиться к любым запросам персональных данных. Дополнительной мерой защиты может стать самозапрет на оформление потребительских кредитов и займов, который устанавливается через «Госуслуги» или МФЦ.

Самозапрет можно распространить на дистанционное кредитование либо на все предусмотренные законом способы получения потребительских займов. При этом он не действует в отношении некоторых видов кредитов, включая ипотеку и автокредиты под залог автомобиля.

Ранее Life.ru писал, что мошенники массово создают поддельные сайты, копирующие личный кабинет налогоплательщика Федеральной налоговой службы (ФНС). С их помощью злоумышленники втягивают россиян в многоэтапную схему обмана, которая заканчивается звонками от лжесотрудников государственных ведомств и банков.