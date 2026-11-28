Предновогодняя игра «Тайный Санта» стала приманкой для мошенников, которые пытаются похитить личные данные и получить доступ к аккаунтам россиян. Злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомых и коллег, предлагая посмотреть списки желаемых подарков. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Владислав Калинин.

Аферисты используют обычные для праздничной игры формулировки. Например, человеку может прийти сообщение о том, что его «Тайный Санта» поделился списком желаний. Однако вместо настоящего перечня подарков ссылка ведёт на поддельный сайт.

На фальшивой странице пользователя просят подтвердить личность или доказать, что он не робот. Под этим предлогом преступники выманивают номера телефонов, пароли и коды из СМС. В некоторых случаях переход по ссылке может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения.

Ещё один способ обмана связан с ботами в мессенджерах, которые якобы помогают организовать обмен подарками. По словам Калинина, такие сервисы могут собирать персональные данные участников под видом регистрации или распределения ролей.

Юрист рекомендует не открывать подозрительные ссылки даже от знакомых, внимательно проверять адреса сайтов и никогда не сообщать коды подтверждения. Дополнительной защитой станет двухфакторная аутентификация в почте и мессенджерах.

«Если организуете игру сами, создавайте отдельные чаты и распределяйте роли внутри них без сторонних сервисов. Не делитесь данными банковских карт в публичном пространстве», — посоветовал эксперт.

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали красть аккаунты россиян через поддельные новогодние списки подарков. Аферисты присылают сообщения якобы от друзей, заманивают пользователей на фальшивые страницы и просят ввести коды подтверждения. Получив доступ к учётной записи, злоумышленники могут использовать её для дальнейшего обмана знакомых жертвы.