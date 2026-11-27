Мошенники массово создают поддельные сайты, копирующие личный кабинет налогоплательщика Федеральной налоговой службы (ФНС). С их помощью злоумышленники втягивают россиян в многоэтапную схему обмана, которая заканчивается звонками от лжесотрудников государственных ведомств и банков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков сервиса Smart Business Alert (SBA).

С 16 по 24 ноября специалисты зафиксировали массовое появление ресурсов, практически полностью повторяющих оформление и содержание официального сервиса налоговой. Ежедневно выявляется более 50 новых мошеннических сайтов.

Сценарий обмана не ограничивается попыткой получить данные для входа в налоговый кабинет. После взаимодействия с поддельным ресурсом жертве могут сообщить, что её учётная запись на «Госуслугах» якобы взломана, а персональные сведения оказались в распоряжении посторонних.

Затем в дело вступают новые участники схемы. Пользователям звонят люди, представляющиеся сотрудниками государственных ведомств, правоохранительных органов или банков. Они убеждают собеседников, что необходимо срочно защитить деньги и персональные данные.

Создавая видимость серьёзной угрозы, мошенники рассчитывают вызвать у человека панику и заставить его выполнять дальнейшие инструкции. В результате жертва может сама передать злоумышленникам конфиденциальную информацию или деньги.

Специалисты рекомендуют проверять адрес сайта перед вводом личных данных, не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и не сообщать посторонним коды подтверждения. Если кто-то сообщает о взломе аккаунта и требует немедленно перевести деньги на безопасный счёт, это признак мошеннической схемы.

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