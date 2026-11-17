Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru поддержал решение Конституционного суда по делу вратаря ПСЖ Матвея Сафонова об алиментах и предложил задуматься о появлении в Семейном кодексе отдельной категории «жёны футболистов». По мнению парламентария, при назначении выплат необходимо учитывать не только доходы спортсмена, но и реальные потребности ребёнка, чтобы деньги не превращались в источник чрезмерного обогащения бывшего супруга.

«Я задумываюсь: может, в Семейном кодексе прописать отдельную категорию и назвать её „жёны футболистов“?» — задался вопросом Милонов.

Депутат резко раскритиковал женщин, которые, по его мнению, вступают в отношения с состоятельными спортсменами прежде всего ради денег. Он предположил, что некоторые избранницы футболистов больше заинтересованы в их заработках и обеспеченном образе жизни, чем в самих партнёрах. Таких женщин парламентарий эмоционально назвал «Духлесс с Патриков».

Видео © Life.ru

«Большинство этих девах футболистов не любят, они любят их деньги, и частые смены партнёров тому свидетельства. Да и «окуневые» губы, измененное лицо тоже об этом говорит. Нормальный человек, не измотанный часами тренировок, не обратит на них никакого внимания», — заявил собеседник Life.ru.

По словам Милонова, проблема возникает после расставания, когда бывшие супруги начинают претендовать на значительные выплаты. Депутат выразил опасение, что часть алиментов может расходоваться не на нужды ребёнка, а на личные потребности матери, дорогие поездки и содержание её новых партнёров. При этом каких-либо доказательств подобных трат применительно к делу Сафонова он не привёл.

Одновременно парламентарий подчеркнул, что интересы детей должны оставаться безусловным приоритетом.

«Да, ребёнок должен быть защищён, в этом нет никакого сомнения», — заявил Милонов.

Он добавил, что прежде всего необходимо бороться с родителями, которые вообще не выплачивают алименты либо намеренно скрывают свои доходы. Однако в случаях, когда речь идёт об исключительно высоких заработках, депутат считает необходимым искать баланс между интересами ребёнка и финансовыми обязательствами второго родителя.

«И где в этих случаях справедливость?» — задался вопросом парламентарий.

Поводом для обсуждения стало постановление Конституционного суда от 17 ноября. По жалобе Матвея Сафонова суд разъяснил, что алименты при сверхвысоких доходах не обязательно должны рассчитываться исключительно как четверть заработка. Судьи вправе уменьшать долю или устанавливать фиксированную сумму с учётом потребностей ребёнка.

При этом КС не установил универсального потолка алиментов, а дело футболиста направлено на пересмотр только в части ещё не исполненных решений. Уже выплаченные средства возврату не подлежат.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как Конституционный суд поддержал позицию Матвея Сафонова в споре об алиментах с бывшей супругой и разрешил пересмотреть размер выплат при сверхвысоких доходах. Футболист добивался замены четверти заработка фиксированной суммой в 300 тысяч рублей ежемесячно.