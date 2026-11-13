Норвегию следует лишить права принимать международные спортивные соревнования из-за намерения властей выдворять российских и белорусских атлетов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru».

«Я думаю, что тут следует обратиться в ту или иную международную федерацию и ставить вопрос о лишении Норвегии права принимать у себя международные состязания», — высказался парламентарий.

Ранее Life.ru сообщал о планах Норвегии выдворять российских и белорусских спортсменов, прибывающих на международные соревнования. Соответствующее поручение Министерство юстиции и общественной безопасности королевства намерено направить иммиграционной службе и полиции. Ограничения затронут не только самих атлетов, но и сопровождающий их персонал.