«Милосердие и гуманизм»: Москалькова оценила решение Путина помиловать больную раком Лерчек
Москалькова назвала помилование Лерчек проявлением милосердия Путина
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Тяжёлое заболевание Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, стало ключевым обстоятельством при принятии решения о её помиловании. По мнению депутата Госдумы и бывшего федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, президент Владимир Путин в этой ситуации руководствовался прежде всего соображениями гуманности. Свою позицию она изложила в разговоре с ТАСС.
Москалькова обратила внимание на необходимость серьёзного медицинского вмешательства, о которой сообщалось в связи с состоянием блогерши. По оценке парламентария, именно такие обстоятельства позволяют говорить о милосердном характере президентского решения.
«Основание одно — милосердие и гуманизм», — сказала она, комментируя произошедшее.
Отдельно депутат затронула сам механизм помилования. Она считает важным, что предусмотренная законом возможность освободить осуждённого от дальнейшего наказания применяется на практике, а не остаётся исключительно формальным институтом.
Поводом для комментария стал указ, подписанный Путиным 14 ноября. Президент помиловал Чекалину, ранее получившую условный срок по делу о многомиллионных денежных переводах за пределы России. Документ разместили на официальном портале правовой информации.
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