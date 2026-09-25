Миляев: За ночь над Тульской областью сбили 33 украинских БПЛА

Жилые дома и хозяйственные постройки получили повреждения после ночной атаки беспилотников на Тульскую область. По словам губернатора Дмитрия Миляева, силы ПВО 25 сентября уничтожили над регионом 33 украинских БПЛА.

Наиболее заметные последствия налёта зафиксировали в Ефремове. Там пострадали несколько частных и многоквартирных домов.

Кроме того, повреждения обнаружили в Воловском и Каменском районах. Удары затронули хозяйственные постройки.

«За прошедшую ночь 33 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — сообщил Миляев.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают оперативные службы, которые устанавливают последствия атаки.

Губернатор предупредил жителей, что угроза новых налётов в регионе сохраняется.