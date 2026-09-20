Миляев: Опасные обломки БПЛА вывезли из частного сектора Тулы
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Жители частного сектора Тулы начали возвращаться домой после того, как специалисты изъяли опасные обломки беспилотника. Фрагменты вывезли для последующего уничтожения, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Обломки БПЛА, обнаруженные в частном секторе Тулы, изъяты и вывезены для уничтожения», — написал Миляев.
Опасные части БПЛА обнаружили после ночной атаки. Пока на месте работали экстренные службы, людей из ближайших домов временно разместили в пунктах временного размещения.
После завершения основных работ угрозу от найденных фрагментов устранили.
Накануне Life.ru сообщал, что над Тульской областью уничтожили десять украинских беспилотников, тогда повреждений и пострадавших не фиксировалось. За день до этого регион пережил ещё более массированный налёт: за ночь силы ПВО сбили 45 БПЛА. Ранее на этой же неделе в области уничтожали новые группы дронов, при этом власти призывали жителей не трогать найденные на земле фрагменты аппаратов. Экстренные службы после каждой атаки обследуют территории и устраняют возможную опасность.
Больше новостей об атаках беспилотников, работе экстренных служб и последствиях происшествий — в разделе «ЧП» на Life.ru.