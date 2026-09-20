Миляев: Опасные обломки БПЛА вывезли из частного сектора Тулы

Накануне Life.ru сообщал, что над Тульской областью уничтожили десять украинских беспилотников, тогда повреждений и пострадавших не фиксировалось. За день до этого регион пережил ещё более массированный налёт: за ночь силы ПВО сбили 45 БПЛА. Ранее на этой же неделе в области уничтожали новые группы дронов, при этом власти призывали жителей не трогать найденные на земле фрагменты аппаратов. Экстренные службы после каждой атаки обследуют территории и устраняют возможную опасность.