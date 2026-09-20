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Регион
Опубликовано 20 сентября, 07:07

Миляев: Опасные обломки БПЛА вывезли из частного сектора Тулы

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Жители частного сектора Тулы начали возвращаться домой после того, как специалисты изъяли опасные обломки беспилотника. Фрагменты вывезли для последующего уничтожения, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Обломки БПЛА, обнаруженные в частном секторе Тулы, изъяты и вывезены для уничтожения», — написал Миляев.

Опасные части БПЛА обнаружили после ночной атаки. Пока на месте работали экстренные службы, людей из ближайших домов временно разместили в пунктах временного размещения.

После завершения основных работ угрозу от найденных фрагментов устранили.

Тульская область оказалась под массированной атакой, сбито 74 БПЛА
Тульская область оказалась под массированной атакой, сбито 74 БПЛА

Накануне Life.ru сообщал, что над Тульской областью уничтожили десять украинских беспилотников, тогда повреждений и пострадавших не фиксировалось. За день до этого регион пережил ещё более массированный налёт: за ночь силы ПВО сбили 45 БПЛА. Ранее на этой же неделе в области уничтожали новые группы дронов, при этом власти призывали жителей не трогать найденные на земле фрагменты аппаратов. Экстренные службы после каждой атаки обследуют территории и устраняют возможную опасность.

Больше новостей об атаках беспилотников, работе экстренных служб и последствиях происшествий — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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