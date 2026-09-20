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Регион
Опубликовано 20 сентября, 05:59

Тульская область оказалась под массированной атакой, сбито 74 БПЛА

Губернатор Миляев: Ещё 74 беспилотника сбили над Тульской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Более сотни украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью с вечера 19 сентября, следует из сообщений губернатора Дмитрия Миляева. Новая волна насчитывала 74 БПЛА, при этом пострадавших нет.

Ранее глава региона сообщал о 27 сбитых с начала вечерней атаки аппаратах. Таким образом, общее число уничтоженных воздушных целей достигло 101.

«Ещё 74 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил Миляев.

Подразделения противовоздушной обороны продолжали боевую работу в течение ночи. Власти региона призывали жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников.

В Горловке при атаке дрона повреждены два пассажирских автобуса
В Горловке при атаке дрона повреждены два пассажирских автобуса

Тульская область в последние дни уже неоднократно подвергалась атакам БПЛА. 19 сентября Life.ru сообщал об уничтожении десяти украинских беспилотников над регионом, тогда губернатор также говорил об отсутствии пострадавших и повреждений инфраструктуры. Днём ранее силы ПВО сбили над областью 45 дронов, после чего действовавшую больше суток опасность атаки БПЛА временно отменили. 17 сентября в регионе также уничтожили несколько десятков воздушных целей.

Больше новостей об атаках беспилотников, работе экстренных служб и последствиях происшествий — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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