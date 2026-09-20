Тульская область оказалась под массированной атакой, сбито 74 БПЛА

Более сотни украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью с вечера 19 сентября, следует из сообщений губернатора Дмитрия Миляева. Новая волна насчитывала 74 БПЛА, при этом пострадавших нет.

Ранее глава региона сообщал о 27 сбитых с начала вечерней атаки аппаратах. Таким образом, общее число уничтоженных воздушных целей достигло 101.

«Ещё 74 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил Миляев.

Подразделения противовоздушной обороны продолжали боевую работу в течение ночи. Власти региона призывали жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников.

Тульская область в последние дни уже неоднократно подвергалась атакам БПЛА. 19 сентября Life.ru сообщал об уничтожении десяти украинских беспилотников над регионом, тогда губернатор также говорил об отсутствии пострадавших и повреждений инфраструктуры. Днём ранее силы ПВО сбили над областью 45 дронов, после чего действовавшую больше суток опасность атаки БПЛА временно отменили. 17 сентября в регионе также уничтожили несколько десятков воздушных целей.