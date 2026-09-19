Над Тульской областью сбили 10 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в соцсетях.

«Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

Глава региона добавил, что опасность атаки БПЛА в Тульской области сохраняется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили ещё шесть беспилотников, летевших на Москву, и на месте падения обломков работают экстренные службы. С учётом предыдущих сообщений с начала суток на подлёте к столице уничтожен уже 21 БПЛА.