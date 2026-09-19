Уже 21 за сутки: ПВО уничтожила ещё шесть беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбиты ещё шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

С учётом предыдущих сообщений Собянина с начала суток на подлёте к столице уничтожен уже 21 БПЛА.

Информации о пострадавших или повреждениях в результате последней атаки мэр не приводил.

Ранее Life.ru сообщал, что с 12 по 19 сентября в сторону Московского региона летели более двух тысяч беспилотников. По словам Собянина, большинство из них нейтрализовали на дальних подступах.