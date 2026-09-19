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Опубликовано 19 сентября, 11:22

Один человек погиб и двое пострадали при атаках БПЛА в Херсонской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один мирный житель погиб и ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников на Каховский округ Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.

По его данным, удары пришлись по территории округа. Подробности о конкретных населённых пунктах и обстоятельствах атак пока не приводятся. Также не уточняется состояние двух пострадавших.

Каховский округ в последние дни неоднократно подвергался атакам беспилотников. Накануне сообщалось об ударе по коммунальному предприятию в Каховке, при котором получил лёгкое ранение сотрудник и были повреждены автомобили.

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Ранее Life.ru сообщал, что после атаки в селе Васильевка Каховского округа полностью сгорел местный Дом культуры. Тогда, по словам Филипчука, обошлось без пострадавших.

Больше новостей о пожарах, разрушениях и последствиях атак — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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