Один человек погиб и двое пострадали при атаках БПЛА в Херсонской области
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Один мирный житель погиб и ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников на Каховский округ Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.
По его данным, удары пришлись по территории округа. Подробности о конкретных населённых пунктах и обстоятельствах атак пока не приводятся. Также не уточняется состояние двух пострадавших.
Каховский округ в последние дни неоднократно подвергался атакам беспилотников. Накануне сообщалось об ударе по коммунальному предприятию в Каховке, при котором получил лёгкое ранение сотрудник и были повреждены автомобили.
Ранее Life.ru сообщал, что после атаки в селе Васильевка Каховского округа полностью сгорел местный Дом культуры. Тогда, по словам Филипчука, обошлось без пострадавших.
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