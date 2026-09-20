В Туле в частном секторе обнаружены обломки БПЛА ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили ещё семь украинских беспилотников над Тульской областью. В Туле обломки повредили остекление многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его данным, в частном секторе также обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Они могут представлять опасность для жителей. На месте работают экстренные службы.

«В Туле в одном из многоквартирных домов повреждено остекление. А в частном секторе обнаружены обломки БПЛА, представляющие опасность», — говорится в сообщении.

Жителям расположенных рядом частных домов предложили разместиться в пункте временного размещения. Решение приняли для обеспечения их безопасности на время работы специалистов.

Губернатор добавил, что власти контролируют ситуацию. Он призвал жителей учитывать сохраняющуюся угрозу.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны за сутки уничтожили 338 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин последовательно сообщал о новых перехватах воздушных целей. Ранее число уничтоженных дронов достигало 186, а к 07:05 средства ПВО сбили ещё несколько групп беспилотников. После последующих сообщений общее количество уничтоженных за сутки аппаратов достигло 338.