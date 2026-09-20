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Опубликовано 20 сентября, 05:01

В Туле в частном секторе обнаружены обломки БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства ПВО уничтожили ещё семь украинских беспилотников над Тульской областью. В Туле обломки повредили остекление многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его данным, в частном секторе также обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Они могут представлять опасность для жителей. На месте работают экстренные службы.

«В Туле в одном из многоквартирных домов повреждено остекление. А в частном секторе обнаружены обломки БПЛА, представляющие опасность», — говорится в сообщении.

Жителям расположенных рядом частных домов предложили разместиться в пункте временного размещения. Решение приняли для обеспечения их безопасности на время работы специалистов.

Губернатор добавил, что власти контролируют ситуацию. Он призвал жителей учитывать сохраняющуюся угрозу.

Три многоквартирных дома в Новых Котельниках пострадали от БПЛА ВСУ
Три многоквартирных дома в Новых Котельниках пострадали от БПЛА ВСУ

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны за сутки уничтожили 338 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин последовательно сообщал о новых перехватах воздушных целей. Ранее число уничтоженных дронов достигало 186, а к 07:05 средства ПВО сбили ещё несколько групп беспилотников. После последующих сообщений общее количество уничтоженных за сутки аппаратов достигло 338.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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