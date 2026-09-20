Три многоквартирных дома в Новых Котельниках пострадали от БПЛА ВСУ

Зафиксированы попадания БПЛА в многоквартирные дома в микрорайоне Новые Котельники (дома 14, 16 и 20). Кроме того, обломки дронов попали в частный дом на ул. М. Колхозная и в складское помещение, возгораний не возникло. Об этом сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Два человека погибли и ещё шесть пострадали в Московской области при атаке украинских беспилотников. С 03:00 до 05:00 мск силы ПВО и средства РЭБ сбили 249 БПЛА в 17 округах. В Софьино беспилотник попал в трёхэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, включая двоих детей. Их госпитализировали. В Орехово-Зуевском округе после попадания БПЛА разрушился и загорелся частный дом. Погиб находившийся внутри пожилой мужчина. В Ленинском округе пострадал ещё один человек.