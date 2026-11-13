Минэкономразвития России улучшило оценку роста экономики за январь — сентябрь 2026 года с 0,6% до 0,8% в годовом выражении. Ведомство пересмотрело расчёты после публикации новых данных Росстата о динамике ВВП в третьем квартале.

Согласно предварительной оценке Росстата, с июля по сентябрь российская экономика выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это оказалось выше октябрьского прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста на 0,6%.

«По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в третьем квартале 2026 года составил 1% в годовом выражении (что несколько выше оценки Минэкономразвития России, основанной на оперативных данных) после роста на 1,3% в годовом выражении во втором квартале. По итогам 9 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,8% год к году», — говорится в комментарии министерства.

Таким образом, новые данные свидетельствуют о более высокой экономической активности в третьем квартале, чем предполагало ведомство. При этом по сравнению со вторым кварталом годовые темпы роста ВВП замедлились с 1,3% до 1%.

Предыдущие расчёты Минэкономразвития были опубликованы 28 октября. Тогда ведомство оценивало увеличение ВВП за девять месяцев в 0,6%, а рост в отдельно взятом сентябре — в 0,5% год к году.

При этом пересмотр показателей за январь — сентябрь не означает автоматического изменения прогноза на весь 2026 год. Ранее Минэкономразвития ожидало, что по итогам года российская экономика прибавит 0,6%.