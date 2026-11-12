Банк России рассчитывает вернуть инфляцию к целевому уровню 4% уже в 2027 году. Одновременно регулятор ожидает постепенного ускорения экономического роста и осторожного снижения ключевой ставки. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы.

«К цели по инфляции в 4% мы рассчитываем прийти в следующем году. Это наш базовый прогноз. Он также предполагает постепенное ускорение экономики, экономического роста и последовательное, хотя и аккуратное снижение ключевой ставки», — сказала глава ЦБ.

Согласно обновлённому прогнозу регулятора, по итогам 2026 года инфляция составит 7,1–7,6%. В следующем году рост потребительских цен должен замедлиться до 4%, после чего показатель планируется удерживать вблизи этого уровня.

При этом резкого снижения ключевой ставки Центробанк не ожидает. Сейчас она составляет 14% годовых, а в 2027 году её среднее значение прогнозируется в диапазоне 12,5–13,5%. Это означает, что денежно-кредитные условия останутся достаточно жёсткими даже при дальнейшем замедлении инфляции.

В Банке России связывают осторожность с сохраняющимся ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями населения и бизнеса. Регулятор намерен снижать ставку постепенно, чтобы не спровоцировать новый виток подорожания товаров и услуг.

Одновременно ЦБ прогнозирует ускорение роста российской экономики. Если в 2026 году увеличение ВВП ожидается на уровне 0,5–1%, то в 2027-м показатель может достичь 1–2%. В последующие два года экономический рост, согласно базовому сценарию, должен составить 1,5–2,5% ежегодно.