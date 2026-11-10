Российские банки подняли ставки по накопительным счетам для привлечения клиентов
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Несколько крупных российских банков увеличили доходность накопительных счетов: приветственные ставки достигают 16% годовых. Повышение произошло на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 14%, сообщает RG.ru.
По данным издания, выгодные условия рассчитаны на новых клиентов либо тех, кто не пользовался сберегательными продуктами банка последние 90–180 дней. Обычно повышенный процент действует в месяц открытия счёта и следующий за ним. Затем доходность снижается до базовых 5–11% годовых.
Для получения надбавки, как правило, нужны дополнительные траты. Есть и особенность расчёта дохода: проценты начисляют на минимальный остаток за месяц. Предложения с начислением на ежедневный остаток обычно предусматривают более низкую ставку.
Опрошенные эксперты связали повышение с конкуренцией за клиентов и приближением конца года, когда многие получают премии и бонусы. При этом массового перевода денег со вкладов на накопительные счета пока не наблюдается: выбор зависит от того, нужен ли свободный доступ к сбережениям или фиксация доходности на определённый срок.
Ранее в беседе с Life.ru финансовый консультант объяснил, почему не стоит досрочно закрывать вклад ради более высокой ставки. Потеря уже накопленных процентов может перекрыть выгоду от нового предложения.
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