Несколько крупных российских банков увеличили доходность накопительных счетов: приветственные ставки достигают 16% годовых. Повышение произошло на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 14%, сообщает RG.ru.

По данным издания, выгодные условия рассчитаны на новых клиентов либо тех, кто не пользовался сберегательными продуктами банка последние 90–180 дней. Обычно повышенный процент действует в месяц открытия счёта и следующий за ним. Затем доходность снижается до базовых 5–11% годовых.

Для получения надбавки, как правило, нужны дополнительные траты. Есть и особенность расчёта дохода: проценты начисляют на минимальный остаток за месяц. Предложения с начислением на ежедневный остаток обычно предусматривают более низкую ставку.

Опрошенные эксперты связали повышение с конкуренцией за клиентов и приближением конца года, когда многие получают премии и бонусы. При этом массового перевода денег со вкладов на накопительные счета пока не наблюдается: выбор зависит от того, нужен ли свободный доступ к сбережениям или фиксация доходности на определённый срок.

Ранее в беседе с Life.ru финансовый консультант объяснил, почему не стоит досрочно закрывать вклад ради более высокой ставки. Потеря уже накопленных процентов может перекрыть выгоду от нового предложения.