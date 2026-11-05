Чтобы накопить миллион рублей за год, потребуется откладывать примерно 77–83 тысячи ежемесячно с учётом процентов по вкладу, рассказала доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая. По её оценке, такой темп сбережений возможен при доходе от 150 тысяч рублей в месяц.

«При более скромных доходах придётся либо искать подработку, либо увеличивать горизонт планирования», — объяснила экономист в беседе с «Газетой.ru».

Если ежемесячно направлять на сбережения по 10 тысяч рублей при доходности 10% годовых, на миллион уйдёт около шести лет. При этом лучше выбирать посильную сумму. Привычка регулярно откладывать полезнее жёсткой экономии, которую удастся выдержать лишь пару месяцев.

Для накоплений на год-два специалист рекомендовала банковские вклады с фиксированной ставкой и накопительные счета. Перевод денег лучше автоматизировать сразу после зарплаты, тогда нужная сумма будет уходить на отдельный счёт раньше, чем появится соблазн её потратить.