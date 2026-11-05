Россиянам рассказали, как накопить миллион рублей даже при скромных доходах
Экономист Шацкая: Миллион рублей можно накопить за 6 лет при доходе 100 тысяч
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Чтобы накопить миллион рублей за год, потребуется откладывать примерно 77–83 тысячи ежемесячно с учётом процентов по вкладу, рассказала доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая. По её оценке, такой темп сбережений возможен при доходе от 150 тысяч рублей в месяц.
«При более скромных доходах придётся либо искать подработку, либо увеличивать горизонт планирования», — объяснила экономист в беседе с «Газетой.ru».
Если ежемесячно направлять на сбережения по 10 тысяч рублей при доходности 10% годовых, на миллион уйдёт около шести лет. При этом лучше выбирать посильную сумму. Привычка регулярно откладывать полезнее жёсткой экономии, которую удастся выдержать лишь пару месяцев.
Для накоплений на год-два специалист рекомендовала банковские вклады с фиксированной ставкой и накопительные счета. Перевод денег лучше автоматизировать сразу после зарплаты, тогда нужная сумма будет уходить на отдельный счёт раньше, чем появится соблазн её потратить.
Ранее Life.ru выяснил, почему не стоит досрочно закрывать вклад ради более высокой ставки. Потеря уже начисленных процентов может перечеркнуть выгоду нового предложения. Перед открытием депозита важно проверить срок действия повышенной ставки, возможность пополнения и порядок расчёта дохода.