Поспешное снижение ключевой ставки может обернуться ростом цен, удорожанием кредитов и новыми трудностями для российских предприятий. Об этом предупредила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает, и начинать всё сначала не просто не хотелось бы — это было бы непростительной ошибкой», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, задача регулятора заключается не только в борьбе с инфляцией. Не менее важно сохранить условия, при которых экономика сможет увеличивать производственные возможности и обеспечивать дальнейший рост.

При этом руководитель Центробанка не видит признаков переохлаждения российской экономики. Как пояснила Набиуллина, о сокращении ВВП сейчас речи не идёт. Однако чрезмерное увеличение спроса способно вновь ускорить инфляцию, особенно если производство не будет успевать за потребностями рынка.

Глава ЦБ дала понять, что снижение ключевой ставки само по себе не гарантирует доступных кредитов. Если такое решение приведёт к новому витку инфляции, стоимость заимствований в экономике, напротив, может увеличиться.

Напомним, 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенным инфляционным давлением и необходимостью дольше поддерживать умеренно жёсткие денежно-кредитные условия. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция должна вернуться к целевым 4% в 2027 году.

Ранее Эльвира Набиуллина предупредила о необходимости дольше сдерживать инфляцию. Глава ЦБ объяснила, что высокие инфляционные ожидания россиян требуют более продолжительного сохранения умеренно жёсткой денежно-кредитной политики.