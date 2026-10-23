Набиуллина описала «‎самый неприятный» сценарий для экономики России

Одновременное сокращение предложения товаров и услуг и ускорение потребительского спроса может стать самым неприятным сценарием для российской экономики. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 23 октября, предупредив о сохраняющихся рисках ускорения инфляции.

«Самым неприятным может быть сочетание этих рисков, когда одновременно сокращается предложение товаров и услуг и ускоряется рост спроса. Особенно когда инфляция всё ещё высокая», — подчеркнула глава регулятора.

По словам Набиуллиной, сейчас в экономике есть факторы, способные подтолкнуть цены вверх. Одним из рисков она назвала более медленное восстановление производственных мощностей. Если предприятия не смогут достаточно быстро увеличивать выпуск продукции, предложение товаров и услуг будет ограничено.

Со стороны спроса опасения Центробанка связаны с высокими инфляционными ожиданиями, напряжённой ситуацией на рынке труда и вероятностью увеличения бюджетного дефицита. В таких условиях потребители и организации могут наращивать расходы быстрее, чем экономика способна удовлетворять их потребности. Отдельно Набиуллина выделила геополитические факторы. По её словам, в зависимости от развития событий они способны как усиливать инфляцию, так и способствовать её замедлению.

При этом существует и противоположный риск — более заметное охлаждение внутреннего спроса, чем предусмотрено базовым прогнозом регулятора. В таком случае рост цен может замедляться быстрее ожидаемого.

Ранее Life.ru сообщал, что 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. По оценке регулятора, устойчивый рост цен составляет 5–6% в пересчёте на год, а годовая инфляция на 19 октября достигала 6,8%. ЦБ ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в 2027 году.