Набиуллина предупредила о необходимости дольше сдерживать инфляцию

Банку России придётся дольше сохранять умеренно жёсткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% в 2027 году. Об этом предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Главной проблемой остаются высокие инфляционные ожидания россиян. По словам Набиуллиной, в последние месяцы они держатся вблизи максимальных значений за два года.

«Нам потребуется более длительный период поддержания умеренно жёстких денежно-кредитных условий для устойчивого возвращения инфляции к 4% в следующем году», — сказала глава ЦБ.

Ранее Life.ru сообщал, что Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение сохраняющимся ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. По оценке ЦБ, на 19 октября годовая инфляция составляла 6,8%, а к концу 2026 года может достичь 7,1–7,6%.