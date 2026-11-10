Министерство энергетики США вновь повысило прогноз средней стоимости нефти Brent на 2026 год — с 96,32 до 97,44 доллара за баррель. При этом до конца года американские аналитики ожидают сохранения цен вблизи отметки 100 долларов. Об этом говорится в ноябрьском отчёте Управления энергетической информации (EIA).

Новая оценка оказалась на 1,2% выше октябрьского прогноза. Одновременно ведомство пересмотрело ожидания на 2027 год, повысив прогноз средней стоимости Brent до 85,78 доллара за баррель.

Главной причиной сохранения высоких цен аналитики называют напряжённую ситуацию на мировом нефтяном рынке. В октябре сырьё дорожало третий месяц подряд на фоне сокращения глобальных запасов и ограничений поставок.

Дополнительное давление на рынок оказали нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе. Из-за рисков для судоходства, нехватки доступных судов и увеличения транспортных расходов поставки стали обходиться дороже, что ограничило предложение.