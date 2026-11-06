Мировые цены на нефть резко развернулись вверх после недавнего обвала. Утром 6 ноября стоимость Brent вновь пробила психологически важную отметку в 100 долларов за баррель, прибавив за несколько часов более 2%. Всего двумя днями ранее котировки падали ниже 95 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы на североморскую смесь к 06:30 мск подорожали на 1,99%, достигнув 100,25 доллара. Уже через десять минут рост ускорился до 2,5%, а стоимость барреля поднялась до 100,75 доллара.

Вслед за Brent дорожала и американская нефть WTI. Декабрьские контракты на пике утреннего подъёма прибавляли 4,65%, достигая 92,22 доллара за баррель. Впрочем, закрепиться выше круглой отметки североморской нефти не удалось: к 08:07 мск Brent откатилась до 99,66 доллара.

Причиной нового витка ценовых колебаний стали опасения инвесторов по поводу поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. Как сообщает Reuters, атаки на танкеры в Персидском заливе и напряжённость вокруг Ормузского пролива вновь заставили участников рынка задуматься о рисках перебоев с экспортом нефти. Этот морской маршрут остаётся одним из ключевых для поставок сырья из региона.

При этом утренний рост пока не компенсирует потерь, понесённых рынком за неделю. После американских промежуточных выборов нефтяные котировки обрушились на ожиданиях возможного смягчения конфликта США и Ирана. Только 4 ноября Brent потеряла за день более 8%, а по итогам недели обе основные нефтяные марки всё ещё двигались к снижению примерно на 12%.

Теперь инвесторы пытаются оценить, какой фактор окажется сильнее: надежды на дипломатическое урегулирование или сохраняющиеся угрозы для нефтяной инфраструктуры и морских перевозок. Даже кратковременное изменение ситуации в Персидском заливе способно вызвать резкие ценовые скачки, поскольку участники торгов закладывают в стоимость сырья риски перебоев с поставками.

Масштаб нынешних колебаний особенно хорошо заметен, если вспомнить события среды. Как рассказывал Life.ru, вечером 4 ноября нефть Brent впервые с начала сентября рухнула ниже 95 долларов за баррель. Падение развивалось стремительно: в 19:35 мск январские контракты ещё стоили 96,88 доллара, спустя четыре минуты опустились до 95,8 доллара, а к 19:46 достигли 94,74 доллара. Таким образом, буквально за 11 минут баррель потерял больше двух долларов, а дневное снижение превысило 8,5%. Одновременно WTI подешевела до 88,81 доллара. Ещё в конце октября Brent торговалась выше 113 долларов, а 2 ноября опустилась до 110,11 доллара. Нынешний скачок до 100,75 доллара показывает, насколько нестабильным остаётся рынок, даже несмотря на частичное восстановление после обвала.