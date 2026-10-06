Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2026 году до $96,32
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Министерство энергетики США вновь повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году. Теперь ведомство ожидает цену на уровне $96,32 за баррель. Предыдущая оценка составляла $91,01 за баррель. Таким образом, прогноз был повышен примерно на 5,8%.
Новый расчёт содержится в октябрьском Short-Term Energy Outlook Управления энергетической информации Минэнерго США. EIA публикует такие прогнозы ежемесячно и корректирует их с учётом ситуации на мировом рынке нефти.
Для 2027 года ведомство ожидает снижение средней цены Brent до $83,74 за баррель. Прогнозы Минэнерго США в течение года заметно росли. Ещё в августе EIA оценивало среднюю цену Brent в 2026 году в $86,81 за баррель, связывая её рост в том числе с ограничениями поставок через Ормузский пролив.
Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк допустил более высокие цены на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе. В ЦБ отмечали, что при более длительных ограничениях на судоходство нефтяные котировки до конца 2026 года могут оказаться выше базового сценария. Регулятор также указывал, что дальнейшая динамика будет зависеть от восстановления поставок и ситуации на Ближнем Востоке.
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