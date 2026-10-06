Мир у нефтяного дна: JPMorgan показал пугающий график запасов

Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами и могут приблизиться к минимальному уровню, необходимому для нормальной работы нефтяной инфраструктуры. Такой прогноз ранее представили аналитики JPMorgan Commodities Research.

График запасов нефти. Изображение © JPMorgan

На схеме показано, что после начала войны с Ираном в феврале 2026 года объём видимых мировых запасов резко пошёл вниз. В расчёты входят нефть и нефтепродукты, находящиеся как в основных хранилищах, так и у дистрибьюторов и оптовых поставщиков.

Первой критической отметкой JPMorgan называл 7,6 млрд баррелей. Этот уровень аналитики обозначили как зону операционного напряжения, при которой нефтяной рынок становится особенно уязвимым к новым перебоям с поставками. По первоначальному прогнозу, он мог быть достигнут уже к июню.

Ещё ниже находится уровень в 6,8 млрд баррелей. В JPMorgan назвали его операционным минимумом — объёмом, необходимым для функционирования трубопроводов, хранилищ и нефтеперерабатывающих заводов. При дальнейшем сокращении запасов пространство для компенсации новых перебоев становится минимальным.

Прогноз строился при условии, что кризис вокруг Ирана не будет урегулирован, а мировой спрос сократится примерно на 5,6 млн баррелей в сутки. При таком сценарии аналитики допускали приближение запасов к операционному минимуму уже к сентябрю.

На фоне этих оценок ситуация на нефтяном рынке остаётся напряжённой. Ранее Life.ru сообщал, что глава Saudi Aramco Амин Нассер назвал мировые запасы нефти «пугающе малыми». По его словам, коммерческие резервы сократились до менее чем 6 млрд баррелей, причём значительная часть этих объёмов практически недоступна для оперативного использования. Нассер предупредил, что даже после нормализации поставок на восстановление запасов может потребоваться до двух лет.