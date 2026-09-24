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Опубликовано 24 сентября, 08:24

Минфин: «Детский бюджет» на 2027–2029 годы составит 10 трлн рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На поддержку российских семей с детьми в 2027–2029 годах планируется направить 10 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

В эту сумму войдут расходы на единое детское пособие. Поддержку семей и повышение рождаемости в ведомстве назвали одним из важнейших направлений проекта федерального бюджета. Средства также предусмотрены на ежегодную индексацию материнского капитала. Перерасчёт будет проходить с 1 февраля.

В трёхлетнем бюджете заложено финансирование семейной выплаты — возврата части уплаченного НДФЛ россиянам, воспитывающим двух и более детей. Ещё около 1,9 трлн рублей Минфин предусмотрел на программы улучшения жилищных условий семей с детьми.

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Ранее Life.ru писал, что ежегодную семейную налоговую выплату уже получили 1,2 млн российских родителей. Мера поддержки распространяется на семьи с двумя и более детьми при соблюдении установленных условий.

Больше новостей о пособиях, выплатах и мерах поддержки семей — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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