Общий объём Фонда национального благосостояния России на 1 ноября 2026 года достиг 13,06 триллиона рублей, однако его ликвидная часть за месяц сократилась примерно на 200 миллиардов. Такие данные приводит Министерство финансов РФ в очередном отчёте о состоянии государственных резервов.

По информации ведомства, совокупная стоимость активов фонда эквивалентна 162,1 миллиарда долларов. В рублёвом выражении это 5,6% прогнозируемого валового внутреннего продукта России за 2026 год.

Наиболее заметные изменения произошли в ликвидной части ФНБ — средствах, находящихся на счетах Банка России. На начало ноября их объём составлял 3,6 триллиона рублей, или 44,4 миллиарда долларов. Это соответствует 1,5% ожидаемого ВВП.

Месяцем ранее в распоряжении фонда находилось около 3,8 триллиона рублей ликвидных активов. Таким образом, за октябрь их объём уменьшился приблизительно на 200 миллиардов рублей.

При этом общая стоимость ФНБ, напротив, немного выросла. Согласно предыдущему отчёту Минфина, на 1 октября она составляла 12,98 триллиона рублей. Разница между двумя показателями — около 75 миллиардов рублей.

Фонд национального благосостояния предназначен для поддержки устойчивости государственных финансов и финансирования отдельных приоритетных направлений. Помимо ликвидных средств, в него входят вложения в ценные бумаги российских компаний, депозиты и другие финансовые активы. Поэтому изменение общей стоимости фонда не обязательно совпадает с динамикой его ликвидной части.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минфин рассчитывает пополнить Фонд национального благосостояния до конца 2026 года. По словам главы ведомства Антона Силуанова, при благоприятной экономической конъюнктуре дополнительные поступления могут составить до триллиона рублей. При этом министр подчеркнул, что окончательный результат будет зависеть от ситуации на рынке.