Минфин спрогнозировал пополнение ФНБ на сумму до 1 трлн рублей в этом году

Фонд национального благосостояния России по итогам 2026 года может пополниться на 600 миллиардов — 1 триллион рублей. Такой прогноз в беседе с ИС «Вести» дал министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, нынешняя экономическая конъюнктура позволяет восстановить часть резервов, которые использовались ранее. Ликвидная часть ФНБ к концу года может приблизиться к 5 триллионам рублей.

На 1 сентября весь объём фонда составлял 13,19 триллиона рублей, или 5,6% прогнозируемого ВВП. Из них около 4 триллионов приходилось на ликвидные активы, которые находятся на счетах Банка России.

Силуанов также отметил, что власти провели меры по бюджетной консолидации. По текущей оценке Минфина, дефицит федерального бюджета составит около 2% ВВП.

При этом ведомство рассчитывает увеличивать государственные заимствования так, чтобы они не оказывали существенного давления на финансовый рынок.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин спрогнозировал дальнейший рост Фонда национального благосостояния. Президент отметил, что дополнительные нефтегазовые поступления позволят продолжить пополнение резервов.