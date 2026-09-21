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Регион
Опубликовано 21 сентября, 14:30

Минфин спрогнозировал пополнение ФНБ на сумму до 1 трлн рублей в этом году

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Фонд национального благосостояния России по итогам 2026 года может пополниться на 600 миллиардов — 1 триллион рублей. Такой прогноз в беседе с ИС «Вести» дал министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, нынешняя экономическая конъюнктура позволяет восстановить часть резервов, которые использовались ранее. Ликвидная часть ФНБ к концу года может приблизиться к 5 триллионам рублей.

На 1 сентября весь объём фонда составлял 13,19 триллиона рублей, или 5,6% прогнозируемого ВВП. Из них около 4 триллионов приходилось на ликвидные активы, которые находятся на счетах Банка России.

Силуанов также отметил, что власти провели меры по бюджетной консолидации. По текущей оценке Минфина, дефицит федерального бюджета составит около 2% ВВП.

При этом ведомство рассчитывает увеличивать государственные заимствования так, чтобы они не оказывали существенного давления на финансовый рынок.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин спрогнозировал дальнейший рост Фонда национального благосостояния. Президент отметил, что дополнительные нефтегазовые поступления позволят продолжить пополнение резервов.

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Наталья Демьянова
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